Gençler profesyonellere taş çıkartıyor

Denizli’de Genç Denizli Tiyatro Kulübü’nün bu yıl 6’ncısını düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Şenliği başladı. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda 27 Mayıs’a kadar sürecek ücretsiz şenlikte sahne alan gençler profesyonel oyunculara taş çıkartıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü’nün bu yıl 6.’sını gerçekleştirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Şenliği başladı. 27 Mayıs’a kadar sürecek etkinlikte Özel Seviye Anadolu Lisesi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Anafartalar Anadolu Lisesi, Sarayköy Anadolu Lisesi, Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi, Bekilli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri birbirinden güzel oyunlarını seyircisi ile buluşturuyor.

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen şenliğinin ilk gününde Özel Seviye Anadolu Lisesi “Herkes mi Hırsız?” ile ikinci gününde ise ODTÜ Geliştirme Vakfı, “Romeo ve Juliet” oyunu ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Oyunlara seyirciler yoğun ilgi gösterirken liseli gençler sahnede profesyonel oyunculara taş çıkartıyor. Şenliğin gala gecesi 27 Mayıs Cuma günü akşamı saat 21.00’de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda yapılacak.