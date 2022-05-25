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Gençler müzik festivalinde coştu

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi 11. Ulusal Popüler Müzik Festivali düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, liselilerin oluşturduğu grupların sahne aldığı festivalde gençlerin coşkusuna ortak oldu.

DENİZLİ 25.05.2022, 11:27
Gençler müzik festivalinde coştu

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi 11. Ulusal Popüler Müzik Festivali düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, liselilerin oluşturduğu grupların sahne aldığı festivalde gençlerin coşkusuna ortak oldu.

Pamukkale Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında sanata da destek olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen 11. Ulusal Popüler Müzik Festivali yoğun katılımla gerçekleşti. İl genelindeki 9 lisenin oluşturduğu 11 müzik grubunun sahne aldığı festival Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençleri bu özel etkinlikte yalnız bırakmadı.

Sanata desteğimiz devam edecek

Gecede konuşma yapan Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Abdullah Şen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festivale katılan tüm okullara başarılar temennisinde bulunarak, “Bu yıl 11.sini düzenlediğimiz festivalimizde sahne alacak olan öğrencilerimizin heyecanını görmek bizi mutlu ediyor. Amacımız gelecek yıl diğer illerden katılımla ulusal bazda bu festivali gerçekleştirmek. Bize her konuda destek veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Tüm gençlere başarılar diliyorum”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise gençlerin enerjisinin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, “Gözlerinizdeki ışık bizleri umutlandırıyor. Sizin gözlerinizde 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan ve bağımsızlık meşalesi yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığının yansımasını görüyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak tüm liselerimizin yaptığı ve yapacağı her türlü etkinlikte yol arkadaşı olarak yanınızda olacağız. Gelecek yıl yapılacak olan festivale desteğimizin sözünü şimdiden veriyorum. Tüm gençlere başarılar diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Abdullah Şen, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çiçek ve teşekkür plaketi verdi. Festivalde, lise öğrencilerinin oluşturduğu gruplar sahne aldı.

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