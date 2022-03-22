banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Ramazan sofralarının baş tacı Hurmaya zam geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bursa’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Bursa’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi yüksek!
Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi yüksek!

Gençler Denizli’nin doğal ve kültürel değerleriyle buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıflara yönelik “Büyükşehir İle Geziyorum” adlı bir proje başlattı. Denizli’nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları görme fırsatı bulan gençler, Başkan Zolan’la da buluştu.

DENİZLİ 22.03.2022, 12:08
Gençler Denizli’nin doğal ve kültürel değerleriyle buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıflara yönelik “Büyükşehir İle Geziyorum” adlı bir proje başlattı. Denizli’nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları görme fırsatı bulan gençler, Başkan Zolan’la da buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlere özel dolu dolu bir projeye daha imza atıyor. “Büyükşehir İle Geziyorum” adlı proje kapsamında Denizli genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri kentin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları görme fırsatı buluyor. Merkezefendi ilçesindeki okullarla başlayan programın ilk günü 180 kişilik öğrenci grubu ile beyaz cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti ile başladı. Buradan Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın muhteşem manzarası ve doğasını gören gençler daha sonra Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan 135 bin metrekare alana kurulu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. 3 yılda 50 binden fazla sokak hayvanına kucak açan tesis hakkında bilgi alan gençler can dostları sevmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Zolan gençlerle birlikte tiyatro izledi

Gençler son olarak Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni ziyaret etti, dev tesisi inceledi. Buradaki gezegen evinde uzayın derinliklerini gören ve gök cisimleri hakkında temel bilgiler alan öğrenciler daha sonra Başkan Osman Zolan ile bir araya geldi. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Zolan Fatma Yıldız Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularınca hazırlanan “Söz Sende” adlı oyunu birlikte izledi. Kahkahalar eşliğinde izlenen oyun sonunda gençlere seslenen Başkan Zolan, gençlerin sınav stresinden bir nebze de olsa sıyrılmalarını istediklerini kaydederek, “Denizli’yi bilmeden, Denizli’nin güzelliklerini görmeden ‘olmaz’ dedik” ifadelerini kullandı.

“Burada çok güzel gösteriler olacak”

Denizli’nin dillere destan doğal ve kültürel değerleri olduğunu anlatan Başkan Zolan, kentin bilim, kültür ve sanat merkezi olan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nden de övgüyle bahsetti. Başkan Zolan, “Burada daha çok güzel gösteriler olacak. Hep birlikte ‘Söz Sende’ oyununu izledik. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yoğun ve stresli bir süreç geçiriyorsunuz, sizleri hem rahatlatalım, hem şehrimizi tanıtalım, hem de Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları gösterelim istedik. İnşallah gönlünüzdeki üniversitelere gideceksiniz. İsteğim, duam budur. Hangi mesleği yaparsanız yapın, en iyisi ve güzelini yapacaksınız. Bugün arkadaşlarınızla birlikte güzel vakit geçirin” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Osman Zolan, gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19