Gençler Ata’sı için koştu

Denizli’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleşen 87. Büyük Atatürk Koşusunda, 237 sporcu Ata’ya saygı için bir araya geldi.

Bu yıl 87.’si düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, Denizli Gençlik Merkezi önünde başlayarak, İstiklal Caddesi, Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı güzergahından koşularak Valilik önünde son buldu. Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılan koşuya toplam 237 sporcu katıldı. İlginin büyük olduğu yarış renkli görüntülere sahne oldu.

İlman, “Milli ve manevi duygular sporla pekişiyor”

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; “Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. Yıl dönümü dolayısıyla, tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de bu koşuyu gerçekleştirdik. 237 sporcunun yer aldığı geniş katılımlı bir organizasyon oldu. Aralık ayında böyle güzel bir atmosferde gençlerle biraraya gelmek ayrıca mutluluk veriyor. Denizli’de gençlerin, sporun birleştirici gücüyle birlikte milli ve manevi duygularla organizasyona katılmış olması da çok kıymetli. Atatürk’ü anma vesilesiyle ilgi göstererek bu yarışa katılan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.

İşte ipi göğüsleyen sporcular

Nefes kesen yarışlar sonrasında Denizli Valiliği önünde düzenlenen ödül töreninde madalya alan sporcuların mutlulukları görülmeye değerdi. Küçük Kız kategorisinde Azra Selin Sert, Küçük Erkek kategorisinde Arda Gümüş, Yıldız Kız kategorisinde Yağmur Erkan, Yıldız Erkeklerde Ahmet Serdar Balta, Gençler Erkek kategorisinde Baran Yalçın ve Büyüklerde ise Burak Çağdaş altın madalyanın sahibi oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarının yanısıra milli takım formalarını Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.