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Genç sürücüye mezar olan otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı

Denizli’nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpması sonucu genç sürücünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DENİZLİ 25.07.2022, 10:27
Genç sürücüye mezar olan otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı

Denizli’nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpması sonucu genç sürücünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza; Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Denizli Yolu üzerinde seyir halinde olan Berkay Coguplugil (21) idaresindeki 20 AGS 511 plakalı otomobil, sürücünün kontörlünden çıkması sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçler, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerin giden sağlık görevlileri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından itfaiye yardımıyla cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılan genç, morga kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Genç sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden süratle seyir eden otomobilin kayarak aydınlatma direğine çarpması yer aldı.

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