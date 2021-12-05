Genç kızın organları 2 kişiye hayat oldu

Denizli’de alkollü sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki genç kızın iki böbreği öğretmene ve sağlık teknisyenine umut olurken, kalp ve karaciğeri ise İzmir’e gönderildi.

Pamukkale ilçesinde 20 Kasım 2021 tarihinde üniversite öğrencisi olan 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu, karşıdan karşıya geçtiği sırada İbrahim Şahin idaresindeki 20 ACF 211 plakalı otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bilaloğlu, 3 gün sonra doktorların bütün müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ekipler tarafından yakalana İbrahim Şahin ise tutuklandı. Beyin ölümü gerçekleşen Hatice Bilaloğlu’nun ailesi, organlarının bağışlanması için karar aldı. 18 yaşındaki genç kızın iki böbreği diyaliz tedavisi gören sınıf öğretmeni Mustafa Özgören’e ve sağlık teknisyeni Atilla Özer’e umut olurken, kalp ve karaciğeri ise İzmir’e gönderildi.