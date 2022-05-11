Genç kız kalabalığa korku dolu anlar yaşattı

Denizli’de ailesi dışarıda olduğu sırada apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonuna çıkan 17 yaşındaki genç kız, çevrede toplanan kalabalığa korku dolu anlar yaşattı.

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana gelen olayda edilen bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K. (17), ailesi dışarıda olduğu sırada apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Balkondan sarkan genç kızı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri hava yatağını açarak önlem aldı. Bir süre genç kız görevliler tarafından ikna edilirken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Trafiğin kapatıldığı caddede ekiplerin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği genç kız indirilerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından kalabalık dağılırken, cadde ise tekrar trafiğe açıldı.