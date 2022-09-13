Genç izciler, Kefe Yaylasında çadır kampı gerçekleştirdi

Denizli Müftülüğü 200 izci 30 din görevlisi izci lideri ile birlikte 9-11 Eylül tarihleri arasında Kefe Yaylasında kamp yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Diyanet Denizli İzcilik Kulübünün lisanslı izcileri ve Liderlik Temel Kursuna katılan izci liderleriyle birlikte 200 izcinin ve 30 din görevlisi izci liderinin katıldığı bir kamp programı gerçekleştirildi. Denizli Müftülüğü personelinden Haziran ayında Bolu’da yapılan Liderlik Temel Kursuna giden 99 din görevlisinden 30 izci liderinin katıldığı kamp 3 gün sürdü.

“İzci liderleri din görevlilerimizi, ailelerinizi tebrik ediyoruz”

Denizli Müftü Vekili Semih Keskin kamp yerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Denizli Müftülüğü olarak başta İl Müftümüz Mehmet Aşık hocamızın sizlere selamlarını iletiyorum. Maddi manevi her zaman izcilik faaliyetlerinin ve gençlik faaliyetlerinin destekçisi olan il müftümüz il dışında olması dolayısıyla sizleri ziyarete gelemedi. Bugün burada sizlerin bu şekilde disiplinli, dini, milli değerlere bağlı olarak gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri görünce çok mutlu oldum. Başkanlığımızın Türkiye İzcilik Federasyonu ile yaptığı protokolün ne kadar anlamlı olduğuna şahit oldum. Sizleri, sizlerle ilgilenen izci liderleri din görevlilerimizi, ailelerinizi tebrik ediyor yeni eğitim öğretim yılında hepinizi başarılar diliyorum” dedi.

Kamp programı birlik içerisinde gerçekleşti

Cuma namazı ile açılışı gerçekleştirilen kamp programı içerisinde izcilerin 5 vakit namazı cemaatle kıldığı, kamp ateşi faaliyetlerinde kişisel becerilerini geliştirdiği, zamana uyma, birlikte hareket etme, gece yürüyüşlerinde yön bulma gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi. Kamp programı, dini ve milli değerlerine bağlı birer izci olması temennisiyle düzenlenen kapanış programı ile sona erdi.