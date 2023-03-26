Genç horozlar U19’da play-off’larda

TFF U19 Elit B Ligi 2. Grup 18. haftasında Denizlispor-Gençlerbirliği maçında sarı ve kırmızı kartlar havada uçuştu. Play-off’larda oynamaya hak kazanan Denizlispor 3 sarı ve 3 kırmızı kart görürken, Gençlerbirliği ise 9 sarı kart ile 5 kırımızı kart gördü.

TFF U19 Elit B Ligi 2. Grup 18. haftasında Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda oynanan Denizlispor-Gençlerbirliği maçı 2-2’lik sonuçla tamamlandı. Bu sonuçla 26 puanla ligi beşinci sırada tamamlayan Denizlispor ikili averajla play-off’larda mücadele etmeye hak kazandı. Gençlerbirliği’nin ilk yarısını 19. ve 21. dakikalarda Baran Başyiğit’in golleri ile 2-0 önde tamamladığı karşılaşamaya futbolseverlerde büyük ilgi gösterdi. Maçın özellikle ikinci yarısında daha üstün bir oyun sergileyen Denizlispor, maçın 82. dakikasında Emre Burgaz’ın penaltından attığı golle farkı bire indirdi. İlerleyen dakikalarda baskısını sürdüren genç horozlar maçın 89. dakikasında Oğuzhan Sarı’nın kafa ile attığı gol ile sonucu 2-2’e taşıdı. Bu sonuçla play-off’lara katılmayı garantileyen yeşil siyahlılar, maç bitiminde büyük sevinç yaşarken misafir Gençlerbirliği’nde üzüntü hakim oldu. Kırmızı-siyahlı takımın yöneticileri ve teknik yönetimi, hakem kararlarına itirazları neticesinde kırmızı kartla oyun dışına alınırken, hakem heyetine küfrettiği gerekçesiyle bir yönetici hakkında şikayette bulunularak yasal işlem yapılması istendi.

Her iki takımı da ilgilendiren kritik maçta Denizlispor’dan; Oğuzhan Sarı, Ramazan Karakurt ve Mehmet Ali Ulaman kırmızı kart görürken Gençlerbirliği’nde; antrenör Oktay Delibalta, Onur Alp Sarman, Baran Başyiğit, Eren Taştan ve Volkan Koç kırmızı kart gördü. Ayrıca Denizlispor’dan 3 futbolcu, Gençlerbirliği’nden 8 futbolcu ve yönetici sarı kart gördü.

Gökhan Kaynak: “Oyunun başında iki tane basit gol yedik”

Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U19 takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, maça iyi bir hazırlık süreci sonunda çıktıklarına dikkat çekerek, “Her şeyden önce zor maç olacağını biliyorduk. Aynı puanda olan iki takımın karşılaşmasıydı ama ilk yarı bizim orada 2-1’lik bir galibiyetimiz vardı. Üçlü averaja göre de bize beraberlik yetiyordu. Oyunun başında iki tane basit gol yedik. Yemememiz gereken iki gol yedik ama sonuçta çocuklar çevirmesini bildiler. Bireysel anlamda da ilk yarıdaki oyun ile ikinci yarıdaki oyuna bakarsak ikinci yarı çok daha iyi oyun ortaya koyan çocuklarımız sonuçta 2-2’lik sonuçla ikili averajla beşinci olarak play-off’lara kaldık” ifadelerini kullandı.