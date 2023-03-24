Genç horozlar U16’da Fethiye’yi misafir edecek

TFF Gelişim U16 Elit B Ligi 5. Grup 18. haftasında Servergazi Stadı’nda Fethiyespor ile karşılaşacak olan Denizlispor U16 takımı, bu maçın hazırlıklarını galibiyet parolası ile sürdürüyor.

Doğan Demircioğlu Stadı’nda Teknik Sorumlu Mahmut Ayhan nezaretinde yapılan antrenmanlarla Fethiyespor maçına hazırlanan genç horozlarda tek hedef 3 puan oldu. Ligde oynamış olduğu 17 maç sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alan yeşil siyahlılar, kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Mahmut Ayhan: “Hazırlıklarımız son hız devam ediyor”

Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Mahmut Ayhan, takımına güvendiğini ve çalışmaların gayet iyi gittiğini belirterek, “Hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Bu hafta Fethiyespor ile oynayacağız. Ondan sonra Bodrum ardından Antalya ve Alanya ile oynayacağız. Son 3 hafta oyuncuların gelişiminin ne düzeyde olduğunu görmemiz açısından önemli. Çünkü ligin üstündeki 3 takımla art arda oynayacağız. Maçlardan beklentilerimiz ilk maçta neyse hala aynı. Çocukların gelişiminin arttığı, özelliklerinin geliştiği, eksikliklerinin giderildiği maçlar olması tek beklentimiz” ifadelerini kullandı.