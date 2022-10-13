Genç horozlar, Tuzlaspor maçından 3 puan bekliyor

TFF Gelişim U19 Elit B Ligi 3. haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Denizlispor U19 takımı, Tuzlaspor maçından 3 puan bekliyor.

Denizlispor, TFF Gelişim U19 Elit B Ligi 3. haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde sürdürüyor. 15 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de Akkonak Stadı’nda oynanacak karşılaşmaya genç horozların tam kadro çıkması bekleniyor.

Geriden kalan iki haftayı ve üçüncü haftada oynanacak olan Tuzlaspor maçını değerlendiren Denizlispor U19 takımı futbolcusu Talha Eren Ateş, iyi ve uyumlu bir kadroya sahip olduklarına değinerek, “Tuzlaspor ile evimizde oynayacağız. Bu maç için hazırlıklarımızı tamamladık sayılır. Maça 3 gün kaldı. Geçen hafta Pendikspor ile deplasmanda karşılaştık. Talep etmediğimiz bir sonuç oldu ama oyunumuz iyiydi. Sezona Adanaspor karşısında güzel bir galibiyet ile başlamıştık. Takım olarak önceliğimiz iyi oynamak. Oyunumuz pas üzerine kurulu. Rakibi yoran bir oyun. İstediklerimizi yapınca rakibe oyun oynatmayacağımızı düşünüyorum. Zaten sahada çok güçlü bir takımımız var. Ne yaptığını bilen iyi bir u19 takımımız var” diye konuştu.

“Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz”

Yeni sezonda üçüncü haftaya geldiklerine dikkat çeken genç horozların teknik sorumlusu Gökhan Kaynak da, “İçeride bir galibiyetimiz dışarıda da Pendikspor’a bir yenilgimiz oldu. Ama tabii ligin başında da söylediğim gibi sonuçta alt yapıların hedefi öncelikle oyuncu yetiştirmek. Bizim de amacımız A takıma tamamlanmış oyuncu olarak yukarıya oyuncu göndermek. Her zaman söylediğimiz gibi topa sahip olan, oyunu oynayan, daha çok top ayağında kalan modern futbolun içinde olan oyunların devamında iyi oyunlar oynayarak sonuca gitmek. Bizim için skor o kadar önemli değil ama futbolda herkes kazanmak için oynuyor” şeklinde konuştu.

“Takımda eksik yok tam kadro çıkacağız”

Tuzlaspor ile oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Kaynak, “Bu hafta da Tuzlaspor geliyor. Rakibimizi iyi kötü izliyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz de oyun oynamaya çalışan bir ekip olarak gördük. Onun için Cumartesi günü hem oyun anlamında hem de skor anlamında iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Takımda şu anda eksik yok. Geçen hafta eksiğimiz vardı. A takıma giden oyuncularımız vardı ama bu hafta onlarda bizimle beraber olacaklar. Cumartesi günü tam kadro sahada olacağız. İnşallah da galip gelen taraf biz olacağız” ifadelerini kullandı.