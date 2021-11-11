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Genç horozlar seri peşinde

TFF Gelişim U19 1. Ligi takımlarından A. Denizlispor, Bandırmaspor engelini de 3 puanla aşı seri yakalamak istiyor.

DENİZLİ 11.11.2021, 11:30
Genç horozlar seri peşinde

TFF Gelişim U19 1. Ligi takımlarından A. Denizlispor, Bandırmaspor engelini de 3 puanla aşı seri yakalamak istiyor.

U19 1. Ligi’nde 2’nci hafta itibariyle 4 puan ile 5’inci sırada bulunan Altaş Denizlispor’da moraller yerinde. Genç horozlar, ligin ilk iki haftasında iyi oyun ve mücadele ile alınan 4 puanın keyfini yaşarken; 3’üncü haftada oynanacak olan Bandırmaspor maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

Teknik sorumlu Memiş Sarıçam, seriyi iyi oyun ve mücadele ile sürdürmek istediklerini söyledi. Ligin ilk iki haftasını değerlendiren Sarıçam, “Sezonun ilk maçlarının zor olduğunu daha önce de söylemiştim. İlk maçta 3 puan almamız gerekirken bir puan almıştık. Elimizden kaçan bir maçtı. Ama olmadı. Sonra Tuzla’ya gittik. Orada çok şükür istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Çok iyi oynadık. Çocuklar bizim söylediklerimizi harfiyen yerine getirmeye çalıştılar. Maçın 90 dakikalık bölümüne tamamen hakim bir oyun sergiledik. Çok şükür 3-0’lık iyi bir sonuçla ayrıldık. Bu sonuçla ilk iki maçta 4 puan toplamış olduk. Bence bu ilk iki hafta için 4 puan güzel oldu. Bizim amacımız tabi ki oyuncu yetiştirmek. A takımına oyuncu kazandırmak. Ama tabi ki bunun yanında da sonuç gelirse tadından yenmiyor” dedi.

“Takım olarak çok güzel bir atmosferimiz var” diyen Sarıçam, şöyle konuştu:

“Çocuklarla beraber iyi bir hava yakaladık. Bizim takımın ağırlığı 2003-2004 doğumlu futbolculardan oluşuyor. Böylece geleceğe hazırlık yapmış oluyoruz. Buda bizim için büyük avantaj. Çünkü bu ligde mücadele eden futbolcu üst tarafa hazır gitmiş olur. Bizim amacımız bu sene en kötü ihtimalle üç oyuncu vermek. Biz kendimize böyle bir hedef belirledik. Bir tanesini çok şükür gönderdik. Yukarıda şu anda antrenmanlarına devam ediyor. Sadece maçlar için bize geliyor. Birkaç tane daha gönderirsek bizden daha mutlusu olamaz herhalde. Bu hafta Bandırmaspor ile kendi evimizde oynayacağız. Biz iyi oynamaya çalışıyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım hüviyeti kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah Bandırmaspor maçında da elimizden gelenin en iyisini yaparak iyi oynayarak 3 puanı almak istiyoruz”

“Güzel işler başarıyoruz, devamı gelecek”

16 yaşındaki U19 takımı futbolcusu Mehmet Eren Sıngın ise, “4 yıldır Denizlispor’da forma giyiyorum. İlerideki amacım önce Denizlispor’da forma giymek daha sonra da diğer takımlarda başarılı olmak. Takımda abilerimle birlikte güzel işler başarıyoruz. İnanıyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bu arada çok iyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını da sahada alıyoruz. Tuzlaspor maçına inanarak gittik. Galibiyet için kendimizi odaklamıştık. Orada baya güzel bir atmosfer vardı. Her şey güzeldi. İnandık, çıktık sahaya yüreğimizi ortaya koyduk ve kazanmasını bildik. Bu hafta Bandırmaspor maçı var ona da iyi hazırlanıyoruz. Yine her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız. İnanıyoruz bu maçtan da en iyi şekilde ayrılacağız” diye konuştu.

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