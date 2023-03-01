Genç horozlar, Rize’yi konuk edecek

TFF Gelişim Elit B Ligi 2. Grup 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Altaş Denizlispor, bu maça 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

Sirinköy Stadı’nda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde Çaykur Rizespor maçına hazırlanan ve hedefini Türkiye Şampiyonası grup finalleri olarak belirleyen Denizlispor, maçta 3 puan almak istiyor. Denizlispor - Çaykur Rizespor karşılaşması, 4 Mart’ta saat 12.00’de Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda oynanacak. Ligi ve müsabakayı değerlendiren Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, deprem felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü belirterek, "Deprem felaketinden sonra, liglere yaklaşık bir aylık bir ara verildi. Bu sürede biz de ara verdik. Ancak daha sonra tekrar başladık. Çalışmalara devam ettik. Bu hafta Rizespor geliyor. Denizlispor da alt sıralarda yer alıyor ama sonuçta bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. O gün iyi olan iyi hazırlanan takımlar maçın sonucunu değiştirip; 3 puanın sahibi olabiliyor. İkinci yarı tabii iyi başlamadık açık söylemek gerekirse. Oynadığımız son beş maçın üçünü kaybettik, ikisini kazandık" dedi.

"Kalan 4 maçı kazanmak istiyoruz"

"Şu an ligde dördüncü sıradayız, puan farkı açık olmasa da istediğimiz yerde değiliz" diyen deneyimli çalıştırıcı, "En azından son maç Bandırma’da yenebilseydik belki bu haftaya lider gelebilecektik. Maalesef olmadı ama lig devam ediyor. Dört maçımız kaldı. Bu kalan dört maçın, üç tanesini evimizde oynayacağız. Bu bir avantaj ama kazanabilirsek avantaja dönüştüreceğiz. İnşallah lig bitimde kalan 4 maçın evimizde oynayacağımız üçünü alıp, ilk beş içerisinde yer almak istiyoruz" diye konuştu.

"İlk beşin içinde yer almak istiyoruz"

Beşinci sıraya kadar play-off oynama şansları olduğuna dikkat çeken Kaynak, "Bu şansı kullanmak istiyoruz. İlk beşin içinde yer almak istiyoruz. Rizespor maçı önemli, kazanmamız gereken bir maç. Dediğim gibi puan farkı çok açık olmadığı için kazandığımız sürece yerimizi koruyacağız. Bu da son haftalara doğru bizim için önemli. Takımda eksiğimiz şu an için yok ama ufak tefek sakatlıklarımız var. A Takım’a verdiğim oyuncularımız var. Zaman zaman maçlarımız çakışıyor, kadroda olan oyuncularımız oluyor. Bu bizi ne kadar etkilese de yine sahaya 11 kişi çıkacağız" ifadelerini kullandı.