Genç horozlar Rize’yi elinden kaçırdı

TFF U19 Elit B Ligi 2. Grup 16. haftasında Denizlispor, kendi evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapadı.

TFF U19 Elit B Ligi 2. Grup 16. haftasında Denizlispor, kendi evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda oynanan karşılaşmada Denizlispor’un gollerini; 28. dakikada Emre Furtana, 56. dakikada Emre Burgaz, Çaykur Rizespor’un gollerini; 2. dakikada Ahmet Eren Altındaş, 62. dakikada Hamza Birinci kaydetti. Denizlispor Teknik Sorumlusu Giray Bulak’ın da izlediği karşılaşmada misafir Çaykur Rizespor’dan Muhammed Ali Yılmaz 31. dakikada, Deniz Kutanis 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde ilk dört takım arasında yer alarak Türkiye Şampiyonası Grup Finallerine gitmeyi hedefleyen yeşil siyahlılar, 15. hafta itibariyle almış oldukları, 6 galibiyet, 4 beraberlik 5 yenilgi ile toplamış oldukları 22 puanla 4. Sırada kendine yer buldu.