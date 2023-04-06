Genç horozlar Pendik engelini geçip yarı finale yükseldi

TFF U19 Elit A Ligi Yükselme Grubu ikinci maçında Pendikspor’u 1-0 mağlup edem Denizlispor’un gençleri, yarı finale yükseldi.

Ankara Kızılcahamam Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Denizlispor U19 Takımı, 76. dakikada Mehmet Eren Sıngın’ın attığı gol ile Pendikspor’u 1-0 mağlup ederek Eyüpspor, Bandırmaspor ve Samsunspor ile birlikte adını yarı finale yazdırdı. Yeşil siyahlılar, 13 Nisan 2023 tarihinde yarı final maçında Eyüpspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U19 takımı teknik sorumlusu Gökhan Kaynak, futbolcuları ile gurur duyduğunu belirterek “Play-off’lara iyi hazırlanmıştık. Zor olacağını biliyorduk ama başarabilecek oyun gücüne ve oyunculara sahiptik. Geriye bir tek inanmak ve gerçekleştirmek kalıyordu. Yaşanılan tüm aksaklıklara rağmen 3 günde 2 tane 90 dakika maç oynayıp alnımızın akıyla çıktık” dedi.

“Kupayı kaldırıp Denizli’mize getirmek istiyoruz”

Denizli’yi finallerde en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade eden Gökhan Kaynak, “Türkiye finallerine adımızı yazdıran ekibime oyuncularıma ve bu serüvende kalbi bizimle birlikte atan ve bizi yalnız bırakmayan kulübümüze ve herkese sonsuz teşekkürler. Ama daha bitmedi kulübümüzü finallerde en iyi şekilde temsil edip kupayı kaldırıp Denizli’mize getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.