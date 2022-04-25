Genç horozlar Göztepe’yi geçemedi

TFF Elit U14 Ligi 3. Grup 7’nci haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan A. Denizlispor, karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılarak puanını 7’e çıkardı.

Ev sahibi takım A. Denizlispor’un gollerini 20’inci dakikada Resul Turgut, 37’nci dakikada Ertuğrul Yıldırım ve 45’inci dakikada Burak Ege Kocalar kaydetti. Misafir Göztepe’nin golleri ise 23’üncü dakikada Arif Nelik, 53’üncü ve 75’inci dakikada penaltıdan Yağız Şentürk’ten geldi. Göztepe, bu sonuçla puanını 14’e yükselterek liderlik iddiasını devam ettirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren A. Denizlispor teknik sorumlusu Güvenç Genç, asıl hedeflerinin futbolcuların gelişimi olduğuna dikkat çekerek; “İki penaltı ile beraber maçı 3-3 berabere bitirdik. Rakibimiz liderin arkasında ikinci sırada bulunan ve halen liderlik iddiasını devam ettiren Göztepe idi. Maça iyi başladık. Attığımız 3 tane çalışılmış gol açıkçası mutlu edici ve gurur verici. Yediğimiz gollerden birisi korner ikisi penaltı” dedi.

“Hakem hataları var”

Maçın hakeminin verdiği kararları eleştiren Genç, “Bu sonucu hakem hatalarına bağlamamak lazım ama ’Hakemler gelişsin’ diyoruz. Umarım gelişirler. Onlarda bizim gibi maçları izliyorlardır. Sonuçta burada çocukların emekleri var. Antrenörlerin emekleri var. Bunun haricinde oyun anlamında gururlandık diyebiliriz. Bunlar bizim için yeterli. Maçın 70 dakikasının 50 dakikasından yüzde yüz memnunum diyebilirim. İki haftadır çalışıyoruz. Ben geleli iki hafta oldu. Bu sürede farklı bir oyun anlayışını inanarak yapıyorlar. Bunun da karşılığını bu gün aldılar. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha iyi olacaklar” diye konuştu.