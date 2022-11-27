Genç horozlar Eskişehirspor’u puansız gönderdi

TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 7. haftasında kendi evinde Eskişehirspor ile karşılaşan Denizlispor rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapattı.

TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 7. haftasında Eskişehirspor ile karşılaşan Denizlispor, Miraç Demir ve Mustafa Kemal Naza’nın golü ile rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapadı. Servergazi Stadı’nda oynanan karşılaşmada özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun sergileyen genç horozlar, bu galibiyet ile ligde 4’üncü galibiyetini alarak puanını 12’ye çıkardı ve zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşmayı değerlendiren yeşil-siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Galibiyet, kazanmak güzel tabi. Bu kategorimizde altıncı maçımıza çıktık. Evimizde oynadığımız dört maçımız vardı dördünü de kazanmış olduk. Deplasmanda iki mağlubiyetimiz var. Bu kategoriler gelişme ligi. Çocuklar gelişecekler, olumlu taraflarını çoğaltacaklar. Olumsuz taraflarını azaltmaya ve onları olumluya çevirmeye çalışacağız. Çocuklar iyi çalışıyorlar. Antrenmanlarda sıkıntı yok. Planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Çocuklarda maçlarda gerekli performansı göstermeye çalışıyorlar. Maksimum verimi vermeye çalışıyorlar. Şuana kadar memnunum” dedi.

“Gelişerek devam edeceğiz”

Rakiple oynanan maçta futbolcuların iyi bir performans sergilediğini belirten Teknik Sorumlu Gözlükaya, “Topu yere indirmeye çalışan, oyunun, futbolun gerekliliğini yapmaya çalışan bir takımız. Bazen rakiplerimizin oyunları bizim kendi oyunumuzu oynamamızı engelleyebiliyor. Özellikle ilk devrede rakibimizin tamamen uzun top oynaması ve ikinci toplar üzerinde yoğunlaşması bizim oyun düzenimizi ilk yarı itibariyle biraz sıkıntıya soktu. Yine de oynamaya çalıştık. Yine de pozisyonlarımız var. Ama birkaç tane de onlara pozisyon verdik. İkinci devrede de daha özgüvenli daha rahat daha alanları kullanarak oynayan takımımız vardı. Bu şekilde kurduğumuz baskıdan sonra da duran toplardan bulduğumuz gollerle de kazandık. Mutluyuz inşallah gelişerek devam edeceğiz ”diye konuştu.

“Hedefimiz liderlik”

Maçın kendileri açısından çok güzel geçtiğine vurgu yapan yeşil-siyahlı takımın futbolcusu Enes Kazım Kalaycı da “Çok güzel maçtı. Atmosferi, ateşi çok yüksekti. İyi de taraftar vardı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Kazanacağımızı biliyorduk. Hafta içi Mustafa hocamızın dediklerini yaptık. Çok iyi mücadele ettik ve galibiyet geldi. Salı günü de erteleme maçı için Bolu’ya gideceğiz. Onu da kazanırsak lideriz. Kesinlikle kazanmak için mücadele edeceğiz. Çarşamba akşamı Denizli’ye lider olarak döneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.