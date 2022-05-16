Genç horozlar Erzurumspor’u dörtledi

0 mağlup etti.

TFF Gelişim U19 Ligi TFF 1. Lig Grubu 37’nci haftasında kendi evinde grup 3’üncüsü Büyük Şehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan A Denizlispor rakibini Eren Kabak, Emre Furtuna, Kemal Çetinkaya ve Deniz Kodal’ın golü ile 4-0 mağlup ederek puanını 52’e çıkardı.

Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen genç horozlarda yıldız futbolcu Melik Talha Çiftçi, iyi bir mücadele olduğunu belirterek “Çok güzel bir oyun oldu. Bütün takımın ayağına sağlık. Hocalarımıza bizi burada destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz oynarken keyif aldık. Umarım dışarıda izleyenlerde keyif almıştır. Hem oyun olarak hem skor olarak iyi bir karşılaşma oldu” dedi.

“Lig üçüncüsü takımla oynadık”

Karşılaşmayı değerlendiren yeşil siyahlı takımın deneyimli çalıştırıcısı Gökhan Kaynak da lig üçüncüsü olan bir takımla oynadıklarına dikkat çekerek; “Bizde son haftalarda iyi oynasak da kaybettiğimiz maçlar oldu. Ama geldiğimizden beri ısrarla biz futbol oynamak istediğimizi ısrarla çocuklarımıza söylüyoruz. Nasıl oynanması gerektiğini, saha içerisinde nasıl olunması gerektiğini hep anlatıyoruz. Bu gün de gerçekten iyi bir oyun ortaya koydular. Topu rakibe vermediler. Bu çok önemli. Bizim oyunumuzun içinde zaten bu var. Geriden oyun kurup 2’nci bölgede olgunlaştırıp üçüncü bölgede işi bitirmek istiyoruz. Bu gün çocuklar bunu çok iyi yaptılar. Top bizde kaldı, yön değiştirmeler çok iyi oldu. Orta saha ve forvet arkası oynanan oyuncularımız bence bu gün fark oluşturdu. Bu çok önemliydi. Çünkü geldiğimden beri söylüyorum. Ama bu işler öyle kısa zamanda olmuyor maalesef. Çünkü Türkiye’de futbolun geldiği noktayı da herkes görüyor. Dolayısı ile alt yapılara çok fazla daha fazla önem vermemiz gerektiğini bir kez daha gördük. Daha önceki yıllarda da Denizlispor’da görev yapmıştım. O zaman da aynı şeyleri söylemiştim. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorum. Türk futbolunun kurtuluşu alt yapıda” dedi.

“Kendi çocuklarımıza şans verelim” diyen Kaynak, “Çocuklarımıza çok daha fazla imkan sağlamamamız gerekiyor. Onlara çok daha fazla şans vermemiz gerekiyor. Şans verdiğimiz zamanda bence arkasında durduğunuz zaman da çocukların neler yapabileceğini bu gün bu maçta gördük. Onun içinde bütün takımı, çocukları tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir oyun, iyi bir maç oldu” ifadelerini kullandı.