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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Genç Horozlar deplasmanda Eyüpspor’u devirdi
TFF Gelişim Ligi 21’inci haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşan A Denizlispor rakibini Emre Furtuna’nın attığı gol ile 1-0 mağlup ederek galibiyet sayısını 10’a puanını 35’e çıkardı ve liderlik yarışında bende varım dedi.
DENİZLİ 03.03.2022, 18:01
TFF Gelişim Ligi 21’inci haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşan A Denizlispor rakibini Emre Furtuna’nın attığı gol ile 1-0 mağlup ederek galibiyet sayısını 10’a puanını 35’e çıkardı ve liderlik yarışında bende varım dedi.
Karşılaşmayı değerlendiren A Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, her iki yarıda da da rakibe oranla iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek; “Zeminin çok kötü olduğu bir sahada oynadık. Maça iyi başladık pozisyonlar ürettik. 23’üncü dakikada golü bulduk. Mücadelenin ön plana çıktığı maçta deplasmandan 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz. Oyuncularımı mücadelelerinden ve özverilerinden dolayı tebrik ederim. Kazanmaya ve kazandırmaya devam” ifadelerini kullandı.