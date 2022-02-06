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Genç horozlar alınan 3 puandan memnun

TFF Gelişim, U19 Ligi 16’ncı haftasında kendi evinde Eyüpspor’u ağırlayan Altaş Denizlispor rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 25’e çıkardı. Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam, istedikleri oyunu sergileyemediklerini ancak sonuç olarak iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

DENİZLİ 06.02.2022, 12:03
Genç horozlar alınan 3 puandan memnun

TFF Gelişim, U19 Ligi 16’ncı haftasında kendi evinde Eyüpspor’u ağırlayan Altaş Denizlispor rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 25’e çıkardı. Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam, istedikleri oyunu sergileyemediklerini ancak sonuç olarak iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yeşil siyahlıların gollerini 21’nci dakikada Kaptan Emre Yıldırım, 45’inci dakikada Berkant Gündem ve 58’nci dakikada Melik Talha Çiftçi kaydetti. Rakip takımın tek golünü 44’ncü dakikada Berkay Kumlu kaydetti. Eyüpspor ile yapılan maçta takımının istediği tempoda oynayamadığını ama maçın iyi geçtiğini değerlendiren Teknik Sorumlu Sarıçam, “Burada bu gün iyi bir müsabaka oynadık. Tab i maçın başında istediklerimizi yapabildik mi? Kesinlikle yapamadık. Tabi iki haftadan beri maç oynamadık. Buda maç eksiğine neden oldu. Bu günkü maçta da bunu açıkça gördük. Golü bulduktan donra daha iyi oynamaya ve istediklerimizi daha rahat yapmaya başladık. Kalecimize yapılan bir faulün verilmemesinin ardından bir penaltımızın verilmediği pozisyonda golü atmamız hemen reaksiyon vermemiz çok sevindiriciydi. İkinci yarıda oyuna tekrar iyi başladığımızı düşünüyorum. Üçüncü bulduktan sonra ve rakip bir kişi eksik kaldıktan sonra çok daha iyi oynamaya başladık. İyi maç oldu ama ben şahsi fikrimi söylüyorum. Kendi takımım adına istediğim tempoda bir maç geçtiğini söyleyemem” diye konuştu.

“Golü attıktan sonra iyi oynadık”

Takımının geçmiş maçlarda daha iyi bir performans sergilediklerini ve Eyüpspor ile oynanan maçta iyi oynamadan kazandıklarını belirten Sarıçam, “Çünkü bu takımın ben çok daha iyileri yaptığını biliyorum. Ama önemli olan çok iyi oynamadan da kazanıyorsak demek ki iyi şeyler yapıyoruz demektir. Çünkü bizim bu gün burada üst tarafa tutunmamız için kazanmamız gerekiyordu. Ayrıca duran toptan gol attık. Sezon başından bu yana pek duran toptan gol atamıyorduk” dedi.

“Kazanmaya ve kazandırmaya devam”

Oyanan maçta takım kaptanının bir gol attığını ve kendisin 2. Ligden bir külüple anlaştığını söyleyen Sarıçam, “Elimizden geldiği kadar çocuklara bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bu gün takımın önemli oyuncularından birisi kadroda diğerleri de aynı şekilde maç kadrosunda yer alıyorlar. Bugünkü takım kaptanımız bu gün bir gol attı. Ayrıca kiralık olarak, 2. Ligden bir kulüp ile anlaştı. İnşallah oraya gidecek. İnşallah bundan sonra da kazanmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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