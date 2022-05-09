Genç horozda hedef Antalya’daki grup finalleri

TFF Elit U16 Ligi takımlarından A. Denizlispor, sahasında ağırladığı N. Menemenspor’u 6-1 mağlup ederek, zirve yarışını sürdürdü.

TFF Elit U16 Ligi 3. Grup 27’inci haftasında kendi evinde N. Menemenspor’u ağırlayan A Denizlispor rakibini Çağan Hançar (2), Oğuzhan Can, Arda Mert Yağız, Talha Eren Ateş ve Süleyman Bozbay’ın golleri ile 6-1 mağlup ederek puanını 35’e çıkardı. Yeşil siyahlılar ligin son haftasında Altay ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmaları durumunda grup üçüncüsü olarak Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası Grup Finallerine katılacaklar. Müsabakayı değerlendiren genç horozların teknik sorumlusu Kürşat Taş oynanan oyun ve gösterilen performanstan memnun olduğunu söyleyerek, “Çocukların ayağına sağlık. Bu sahada ilk defa kazanıyoruz. Bundan önce bu sahada çok iyi oynamamıza Göztepe’ye kaybetmiştik. Bu maç için de çok fazla çalıştık. Rakibin hangi durumda olduğu çok fazla bizi ilgilendirmiyordu. Son maçımızı haftaya Altay ile deplasmanda oynayacağız. Altay’ı geçersek Antalya’da yapılacak finallere katılacağız. Grup finallerine ilk üç takım gidecek. Bizim de amacımız Altay maçınızı kazanarak finallere gitmek” dedi.

“Hedefimiz Antalya’daki grup finalleri”

Genç horozların başarılı futbolcusu Oğuzhan Can’da hedeflerinin Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası Grup Finalleri olduğuna dikkat çekerek “Kritik Altay maçı öncesi farklı iyi bir galibiyet aldık. Bizim açımızdan iyi bir moral oldu. İzmir’de çok önemli bir final maçı oynayacağız. Antalya’da yapılacak finallere grupların en iyi üçüncüleri gidiyor. Altay’ı yenerek Antalya’ya gitmek istiyoruz. İnşallah orada Denizli’yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.