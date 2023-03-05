Genç futbolculardan deprem hassasiyeti

Denizli U16 Ligi’nde oynanan Akkonakspor-Beşyıldızspor maçında futbolcular, karşılaşmaya Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle duydukları üzüntüyü ifade eden ve depremzedelere destek içeren afiş ile çıktılar.

Misafir takım Beşyıldızspor’un 4-1 kazandığı maç öncesi sosyal mesaj vermek, vatandaşların dikkatini çekmek, depremin verdiği hasarı gidermek için destek isteyen “Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Deprem yaz 1866 AFAD hesabına SMS göndererek ‘Bir SMS Bir Nefes’ kampanyamıza sende katkıda bulunabilirsin” yazılı afiş ile karşılaşmaya çıkan genç yürekler, futbolseverlerden büyük ilgi gördü.

"Sosyal mesaj vermek istedik"

Etkinliği değerlendiren Beşyıldızspor Teknik Sorumlusu Hasan Metin, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek “Maalesef ülkemiz asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremde çok büyük maddi manevi zarar gördü. Binlerce insanımız hayatını kaybederken çok sayıda insanımız da yaralandı. İnşallah hep birlikte bu felaketin etkilerini üzerimizden atarak ayağa kalkacağız. Beşyıldızspor olarak bizde buna dikkat çekmek istedik. Vatandaşlarımız zaten duyarlı herkes elinden gelen gayreti gösteriyor ancak biz yine de böyle bir faaliyet yapmak sosyal mesaj vermek istedik. İnşallah bizim de toplumsal yardımlaşma ruhunun oluşmasında bir katkımız olmuştur” ifadelerini kullandı.