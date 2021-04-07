banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar: Kanal İstanbul'u yapacağız!
Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar: Kanal İstanbul'u yapacağız!
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın

Gelin damat Pamukkale’de masa tenisinde yarıştı

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), 6 Nisan’da “Dünya Masa Tenisi Günü” kapsamında bu yıl Denizli’de Pamukkale’nin eşsiz güzellikleri üzerinde masa tenisi etkinliği gerçekleştirildi.

DENİZLİ 07.04.2021, 12:38
1
Gelin damat Pamukkale’de masa tenisinde yarıştı

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), 6 Nisan’da “Dünya Masa Tenisi Günü” kapsamında bu yıl Denizli’de Pamukkale’nin eşsiz güzellikleri üzerinde masa tenisi etkinliği gerçekleştirildi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından her yıl 6 Nisan tarihinde kutlanan “Dünya Masa Tenisi Günü” kapsamında Pamukkale’nin eşsiz güzellikleri üzerinde Pamukkale Natural Parkta düzenlenen etkinlikte masa tenisi gösterileri ile farkındalık oluşturuldu. Denizli’de her sene yapılan etkinliklerden farklı olarak bu yıl Pamukkale’nin doğal ve eşsiz güzelliklerinin yerden ve havadan çekimlerle uluslararası tanıtıma katkı sunması için özel görüntüler hazırlandı. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun dünya çapında etkinliklerden paylaştığı görüntüler milyonlarca izleyiciyle bu yılda buluşacak.

Gelin damat birlikte yarıştılar

Öte yandan, arka planda Pamukkale’nin güzelliği olduğu etkinlikte sporcular, turistler ve katılımcılar pandemi tedbirleri çerçevesinde masa tenisi oynadı. Bir gelin damat ise hatıra fotoğrafının ardından birlikte masa tenisi oynadılar.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
az bulutlu