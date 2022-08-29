Gelenekten geleceğe Denizli yolcuları projesi açılışı yapıldı

Denizli’de farklı ilçelerde öğrenim görmekte olan 30 ortaokul 7. sınıf öğrencisini el alan ’Bilim Okulları Gelenekten Geleceğe Denizli Yolcuları Projesi’ açılış töreni yapıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu Doğa ve Bilim Okulları Gelenekten Geleceğe Denizli Yolcuları Projesi açılış töreni PAÜ Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonunda yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici projenin açılış konuşmasında “2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılmasına günler kala böyle güzel bir çalışma ile yeniden bir aradayız. Yaz döneminin sonuna da geldik. Geçen eğitim-öğretim yılında üniversitemizle ortaklaşa öğrencilerimizin hayallerini geliştiren, farklı bir bakış açısı kazandıran ve bilime olan ilgi alakalarını artıran bir çok projeye birlikte imza attık. Bugün bir araya geldiğimiz projemiz Doğa ve Bilim Okulları Gelenekten Geleceğe Denizli Yolcuları Projesi’ninde yaptığımız ortak çalışmaların içerisinde güzel bir yer edeceğine inanıyorum. Kıymetli öğrencilerimiz sizler bizlerin her şeyisiniz. Projemiz altı gün sürecek bir dizi çalışmayı içeriyor. İlimizin yöresel ürünlerini yerinde görecek, ekonomiye dönüşümlerini yaparak öğreneceksiniz. Projeler ilk önce hayal ederek başlıyor” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin açılış konuşmasının ardından, proje eğitmenlerinden PAÜ Doç. Dr. Fatma Ekici ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ünal Büyük proje tanıtım sunumunu programa katılımcılara yapması ile program sona erdi.

Bilim Okulları Gelenekten Geleceğe Denizli Yolcuları Projesi; Denizli’de farklı ilçelerde öğrenim görmekte olan 30 ortaokul 7. sınıf öğrencisini el alıyor. Projeyle Denizli’nin bilim, dil ve kültür unsurlarıyla temiz ve döngüsel ekonomi arasındaki ilişkiye dikkat çekilecektir. Proje katılımcısı öğrencilerin, temiz ve döngüsel ekonomi ile kültür ve bilim unsurlarını projedeki STEM, modelleme, yansıtıcı yazma, atölye çalışmaları, yaparak yaşayarak öğrenme, deney, soru-cevap, beyin fırtınası, sunum, günlük tutma, drama, gösterip yapma teknikleriyle içselleştirerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Altı günlük bir süreçte tamamlanması planlanan proje boyunca bilim, dil ve kültür unsurlarını temiz ve döngüsel ekonomi çerçevesinde üretimde bir araya getiren ilçelere gidilerek yerinde atölyeler düzenlenecektir.

Proje süresince otobüsle ulaşım esnasında gidiş ve dönüşlerde otobüs içi etkinlikler yapılacağı belirtildi.