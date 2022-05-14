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Geleneksel turnuva kadın sporcuların katılımıyla renk kazandı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3’üncüsü düzenlenen geleneksel Bahar Futbol Turnuvası, şube ve ilçe müdürlüklerinin katılımıyla düzenlendi. Kurum çalışanları arasında paylaşım, sevgi, hoşgörü ve diyaloğun geliştirilmesi amacıyla yapılan turnuvada kıyasıya mücadele edildi.

DENİZLİ 14.05.2022, 15:42
Geleneksel turnuva kadın sporcuların katılımıyla renk kazandı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3’üncüsü düzenlenen geleneksel Bahar Futbol Turnuvası, şube ve ilçe müdürlüklerinin katılımıyla düzenlendi. Kurum çalışanları arasında paylaşım, sevgi, hoşgörü ve diyaloğun geliştirilmesi amacıyla yapılan turnuvada kıyasıya mücadele edildi.

Turnuvaya, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte kurum çalışanları da yoğun ilgi gösterdi. İlk 15 dakikasında il ve ilçe müdürlüklerinde görevli kadın sporcuların yer aldığı maçta eğlence dolu dakikalar yaşandı. Gıda ve Yem Şubesi personeli Tuğba Atış Karaduman ve Pamukkale İlçe Müdürlüğü personelleri Veteriner Hekim Dilek Taçkan Acar ve Gıda Teknikeri Demet Köroğlu, “Biz bu turnuvada kadınların da futbolda bir yeri olduğunu göstermek için buradayız. Daha önce seyirci olarak geldiğimiz maçlara bu sefer oyuncu olarak geldik bize bu fırsatı verdikleri için çok mutluyuz. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu futbol turnuvasında kadınlar olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz” dedi.

“Bu turnuva 19 Haziran tarihine kadar devam edecek”

PAÜ Halı Saha tesislerinde ilk maçları yapılan turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Çınar, “Biliyorsunuz bizim teşkilatlarımız, ilçe müdürlüklerimiz ve şube müdürlüklerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu çalışma temposu içerisinde ilçe teşkilatlarımız ve il müdürlüklerimizdeki çalışan arkadaşlarımız arasında bir motivasyon ve kaynaşma olması açısından bir futbol turnuvası tertipledik. Bu turnuva 19 Haziran tarihine kadar devam edecek. Eleme usulü ile yapılan bu turnuvanın birincisi, ikinci ve üçüncülerine ödüller vereceğiz. Bu gün de bayan arkadaşlarımızı sahada görmek çok güzel bir şey, bayanların her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum arkadaşlarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi aynı zamanda çalışanlarımız arasında kaynaşmayı sağlamak hedefindeyiz” diye konuştu.

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