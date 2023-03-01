Geleneksel spor dalları Çivril’de yaşatılacak

Çivril Belediyesi ile Spor Toto işbirliği ile yapılacak olan Geleneksel Spor Dalları Tesisi’nin inşaatına başlandı.

Çivril’de hayata geçirilecek olan at binicilik tesisinde 900 metre kare çim tabanlı ve 900 metre kare kum tabanlı olmak üzere 1800 metre kare açık manejden yer alacak. Bunun yanında 15 padok bulunacak. Padokların toplam alanı 275 metre alanı kapsayacak. 780 metre kare kapalı manej bulunan proje kapsamında 3 adet de ayrı bölgelerde tuvaletler yer alacak.

İnşa edilecek tesis hakkında bilgiler veren Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Göreve geldiğimiz andan itibaren farklı farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Geleneklerimize, örf ve adetlerimize uygun alanlarda yatırımlarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda desteklenmesi gereken en önemli spor dallarından birisi de ata sporumuz olan binicilik. Hemşehrilerimizi binicilik sporu ile tanıştırmak, çocuklarımıza at sevgisini kazandırmak için böyle bir tesisin inşaatına başladık. Bu tesisi hayata geçirerek, her yaştan vatandaşlarımızın özellikle hafta sonlarını aileleriyle birlikte hoş vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Şimdiden Çivril’imize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.