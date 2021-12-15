‘Geleneksel İnsan Haklarında Güncel Sorunlar Konferansı’ düzenlendi

PAÜ Hukuk Topluluğu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle ve Denizli Barosu’nun desteği ile ‘Geleneksel İnsan Haklarında Güncel Sorunlar Konferansı’ düzenledi. Konferansta, engelli bireylerin iş ve sosyal yaşamdaki hukuki haklarından, çevre kıyım suçlarına ve kadına yönelik cinsel suçlarda kadının beyanının önemine önemli konular konuşuldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hukuk Topluluğu, Denizli Barosu’nun katkılarıyla Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde Geleneksel İnsan Haklarında Güncel Sorunlar Konferansı düzenledi. Konferansa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yanı, hukuk fakültesi öğretim üyeleri, Denizli Barosu’na kayıtlı avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferans, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın selamlama konuşması ile devam etti.

Konuşmasında, böyle anlamlı bir gün kapsamında insan hakları sorunlarına duyarlılığından dolayı hukuk fakültesi öğrencilerine teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ’den mezun olacak geleceğin hukukçularının, insan temel hak ve özgürlüklerini ön planda tutan bir anlayışı benimseyeceklerine olan inanıcını ifade etti. Demokrasi getirme bahanesi ile başka ülkelerin topraklarına giren devletlerin, insan hakkı dedikçe insan hakkını ihlal ettiklerini söyledi. Öğrencilerin, insan hakkı konusundaki duyarlılığını en temelde yaşadığı çevrede diğer insanların hakkını gözeterek göstermelerini isteyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, insan hakkını gözetmede empati yapmanın önemine değindi. İnsan hakları konusunda, kendi evrensel beyannameleri ve tüzüklerine, Türkiye’yi dâhil etmek isteyen diğer devletlerin, sığınmacılara karşı içinde bulundukları tutumun son derece üzücü ve insan hakkına sığmayan bir davranış olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu konuda en büyük duyarlılığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gösterdiğine dikkat çekti.