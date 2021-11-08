Geleceğin sanatçıları burada yetişiyor

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 7’den 70’e herkesi müzikle buluşturan Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nı ziyaret ederek geleceğin sanatçıları ile bir araya geldi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, çocuk ve gençlik korosunun yanında bağlamadan kemana, piyanodan uda kadar 12 farklı enstrümanda kurs veren Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nı ziyaret etti. Denizli’de geleceğin sanatçılarının yetiştiği Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda eğitim gören kursiyer ve eğitmenlerle sohbet eden Vali Atik, Denizli’nin kültür ve sanat şehri olması için hep birlikte çalıştıklarını söyledi. Denizli’de coşkulu bir şekilde kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın gerçekleştirdiği konser ve etkinliklerdeki performansları nedeniyle teşekkür eden Vali Atik ve Başkan Zolan kursiyerler tarafından sunulan müzik dinletisini de dinleyerek keyifli anlar yaşadı.

Tarihi yapı sanatla buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın eşine az rastlanır bir yapıda faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Osman Zolan, tarihi Külahçıoğlu Un Fabrikası hakkında Vali Ali Fuat Atik’e bilgi verdi. Milli Mücadele yıllarında Mehmetçik’in erzak ihtiyacını karşılayan Külahçıoğlu Un Fabrikası’nın 2004 yılında çıkan yangında küle döndüğünü hatırlatan Başkan Zolan, 2006 yılında dönemin Belediye Başkanı Nihat Zeybekci tarafından fabrikanın restore edilerek Denizli’de kültür ve sanatın merkezi olduğunu söyledi. Göreve geldikleri ilk andan itibaren Denizli’nin tarihi değerlerine sahip çıktıklarını, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için büyük çaba harcadıklarını kaydeden Başkan Zolan, geleceğin sanatçılarının yetiştiği bu güzel yapıda Denizlili hemşehrilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek için gayret ettiklerini söyledi.