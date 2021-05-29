Geleceğin oyunlarını bu çocuklar yazacak

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Scratch ile Oyunumu Kodluyorum Dijital Oyun Geliştirme Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Scratch ile Oyunumu Kodluyorum Dijital Oyun Geliştirme Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen ödül törenine Şube Müdürü Yasin Temel, danışman öğretmenler Özge Kartal, Mehmet Irmak, İsmail Sarıbıyık, dereceye giren öğrenciler Zeyneb Dilara Korkmaz, Nurican Gökçek ve Musa Can Kahvacı katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Scratch ile Oyunumu Kodluyorum Dijital Oyun Geliştirme Yarışması; 21. yüzyılın becerileri olarak tanımlanan eleştirisel düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme ve girişimcilik ile bilgi teknolojilerini tüm bu becerilerle birleştirebilen nesiller yetiştirme adına atılan önemli adımlardan biri olarak görmekteyiz. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz 19 dijital oyun kodladı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İlerleyen yıllarda yarışmamıza katılım daha da artacaktır. Bugün burada olan öğrencilerimizin gelecekte çok iyi bir programcı olacağına inanıyorum ve geleceğin oyunları bu çocukların ellerinden çıkacak” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.