GEKA’nın 2021 çalışma programı ve bütçesi görüşüldü
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI’NIN (GEKA) 132. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, AYDIN VALİLİĞİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA GEKA’NIN 2021 YILI AJANS ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ.
Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) 132. Yönetim Kurulu Toplantısı, Aydın Valiliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda GEKA’nın 2021 yılı Ajans Çalışma Programı ve bütçesi görüşüldü.
Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın, 2021 yılı Ajans Çalışma Programı ve bütçesinin görüşüldüğü 132. Yönetim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy’un başkanlığında, Aydın Valiliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.
Ajansın son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi alan Yönetim Kurulu, GEKA’nın önümüzdeki dönem planladığı faaliyetleri de görüştü. Toplantının öncelikli konusunun ajansın 2021 çalışma programı ve bütçesi olacağını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, önümüzdeki yıl ajansın sonuç odaklı programlarına yönelik çeşitli çalışmalar yürütmeye devam edeceğini dile getirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı süreç planlamasının da gündeme geldiği toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) değerlendirme sonuçları da görüşüldü.
Devam eden ve takip edilen projelerin mevcut durumları ve süre uzatımı taleplerinin görüşülmesinin ardından Yönetim Kurulu Üyeleri’ne katılımlarından dolayı teşekkür eden Vali Aksoy, toplantıyı sonlandırdı. Aksoy, “Toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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