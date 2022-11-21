GEKA, Güney Ege’nin eko-turizm bölgelerine yönelik hedef pazar analizini tamamladı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), “Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı” çerçevesinde belirlediği 9 ilçenin doğru hedef kitlelere doğru yöntemlerle tanıtılabilmesi amacıyla “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” adlı çalışmayı gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA; eko-turizmde odak ilçe olarak belirlediği Buldan, Çameli, Fethiye/Seydikemer, Karacasu, Köyceğiz, Kuşadası, Pamukkale, Söke ve Ula’ya yönelik uygun turist profilinin belirlenmesi, bu profillere uygun tanıtım yöntemlerinin ve destinasyondaki turizm ürünlerine uygun pazarların tespit edilmesi amacıyla “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” adlı çalışmayı yürüttü.

Eko-turizm çalışmaları pilot olarak belirlenen 9 ilçede devam ediyor.

“Küresel Turizm Odağı Güney Ege” vizyonu doğrultusunda “Dört Mevsim Turizm” hedefine ulaşmayı hedefleyen GEKA, Güney Ege Bölgesi’nde eko-turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve turizm faaliyetlerinin iç kesimlere yaygınlaştırılarak belirlediği hedef ilçelerde turizm gelirlerinin artırılması amacıyla “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı”nı 2024 yılına kadar yürütecek. Ajans; Buldan, Çameli, Fethiye/Seydikemer, Karacasu, Köyceğiz, Kuşadası, Pamukkale, Söke ve Ula’ya yönelik yürüttüğü programında eko-turizm alanındaki değerlerin tespitini ve halkın farkındalık kazanmasını sağlayacak planlama, fizibilite ve tanıtım faaliyetleri yapılması, destek programlarının yürütülmesi ve uygulanması gibi çalışmaları hayata geçiriyor.

Her bir ilçeye yönelik hazırlanan Hedef Pazar Analizleri ve Özet Rapor GEKA’nın web sitesinde yayınlandı.

Ajansın ekoturizm programında belirlediği hedeflere ulaşılması için gerçekleştirdiği faaliyetler arasında yer alan “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” çalışmasında, 9 ekoturizm destinasyonu, ekoturizm türlerindeki potansiyellerine göre değerlendirildi ve bu potansiyellerine ulaşması için gerekli hedef pazar analizleri yapıldı. Söz konusu odak destinasyonların her biri özelinde birer rapor oluşturulurken destinasyonların çalışmalarının özetini kapsayan bir rapor da ortaya çıkartıldı. İlçelere yönelik hazırlanan 9 Hedef Pazar Analizi ve Özet Analiz Raporu GEKA’nın internet sitesinde yayınlanarak ilgili paydaşların hizmetine sunuldu.

Analiz çalışmaları, eko-turizm ilçelerinin hedef kitle turist profilini ve hedef pazarlarda nasıl konumlanabileceğini belirleyecek.

Konuya yönelik bir açıklama yapan Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, “Güney Ege odak destinasyonlarının her birinin sahip olduğu ekoturizm ürün haritalarının çıkarılarak ekoturizm değerlerinin yurt içi ve yurt dışında hangi pazarlarda ne kadar değer bulacağı ve buna göre hangi pazarlarda birer turistik ürün olarak konumlanabileceğinin belirlenmesi çalışmanın çıktıları arasında yer almaktadır. Analiz çalışmasında ekoturizm ürünlerinin hedef pazarlarda nasıl bir turist profiline tanıtılacağı belirlendi. Ayrıca çalışmada ekoturizm ürünlerinin tanıtılmasıyla ilgili turistik deneyimi ve hedef pazarlarda gerçekleştirilecek tanıtımları geliştirecek önerilere de yer verildi.

Çalışmalar, 9 odak destinasyon için hazırlanacak stratejik destinasyon tanıtım/pazarlama ve eylem planlarına temel oluşturacak. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular bundan sonra Güney Ege Bölgesi’nin 9 odak destinasyonu için hazırlanacak stratejik destinasyon tanıtım/pazarlama ve eylem planlarına temel oluşturacaktır. Ayrıca, Ajansın internet sitesinden (https://geka.gov.tr/tr/sayfa/hedef-pazar-analizleri) yayınlanan Hedef Pazar Analizleri odak ilçelerimizdeki ilgili paydaşlarımızla paylaşılmış olup analizler onların da çalışma ve faaliyetlerine kaynak oluşturacaktır. Odak ilçelerimizde ekoturizmin gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.