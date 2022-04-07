Geçmişi Osmanlı’ya dayanan çöp şiş tutkunlarına Ramazan’a özel menüler

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de geçmişi Osmanlı’ya dayanan damak tadı çöp şişi iftar sofralarıyla buluşturan restoran, çöp şiş tutkunları için Ramazan ayına özel menüler hazırladı.

Anadolu’da sevilerek yenen bir tür şiş kebap olan çöğ şişin geçmişi, Osmanlı zamanlarına kadar dayanıyor. Denizli’de 6 yıl önce Mehmet ve Yusuf Kaya kardeşler tarafından kurulan Çöp Şişçi Mehmet, 140 yıllık serüveniyle en eski ve en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan çöp şişi, bu lezzetten vazgeçemeyenlerle buluşturuyor. Çöp şiş tutkunları için vazgeçilemeyen lezzeti iftar sofralarıyla buluşturan firma, çöp şiş tutkunları için Ramazan ayına özel menüler hazırladı.

Türkiye’nin 81 ilinden müşterileri olduğunu ve yöreden geçenlerin çöp şişin tadına bakmadan geçmediği belirten Yusuf Kaya, “Çöp şişinin lezzetini sağlayan etin kalitesi ve pişirilme yöntemidir. Biz müşterilerimize en kaliteli ve en lezzetli ürünü sunmaya çalışıyoruz. Çöp şişimizin bir kez tadına bakan ise müdavimi oluyor. Burası her kesime hitap ediyor. 81 ilden müşterimiz var. Çok sayıda ünlü de çöp şiş yemek için buraya geliyor. Normal günlerde sadece çöp şiş servisi yapıyoruz ancak Ramazan ayında bu tattan vazgeçemeyenler için özel iftar menüleri hazırladık. Ramazan ayında tüketilmesi tavsiye edilen gıdaların da yer aldığı menüler oluşturduk. Bu mübarek aya özel olarak çöp şiş etinden yaptığımız kavurmayı da iftar menüsüne ekledik. Çöp şiş müdavimlerini Ramazan’da da ağırlamaya devam ediyoruz” dedi.