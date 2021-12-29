’Gece Yarasalarının’ son üyesi JASAT’ın ağına takıldı

Denizli’de geceleri hırsızlık yaptıkları için kendilerine “Gece Yarasaları” ismini veren çete üyeleri 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında çeşitli hırsızlık suçlarından tutuklanan ailenin son üyesi 25 yaşındaki genç, jandarmanın dedektifleri olan JASAT tarafından yakalandı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşayan ve 2017 ile 2020 yılları arasında geceleri hırsızlık yaptıkları için “Gece yarasaları” ismini veren çetenin son üyesi Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde olduğu tespit edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle farklı tarihlerde yakalanan çete üyelerinin son üyesi olan 25 yaşındaki Musa D., 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan toplamda 29 tane suç kaydıyla adliyeye sevk edildi.

JASAT aile boyu hırsızlık yapan ‘Gece Yarasalarının’ sonu oldu

Geçtiğimiz yıllarda 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında geceleri hırsızlık yaptıkları için kendilerine “Gece Yarasaları” ismini takan çete, 2020 yılında Sarayköy ilçesinde yüksek gerilim hattına ait 25 bin TL değerinde demir malzeme çalan karı koca JASAT tarafından düzenlenen “Demir Yumruk” isimli operasyon neticesinde tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Ardından 2021 yılında Pamukkale ilçesinde demir montajı biten çatıyı örtmek için inşaata gelen yatırımcı, çatının yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşamıştı. Gece boyu uğraşıp 30 bin lira değerindeki 3 tonluk çatıyı kesip götüren baba, kız ve amcada JASAT ekipleri sayesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında ise “hırsız sevgililer” bir fabrikadan çaldıkları 70 bin TL değerindeki elektrik kablosunu ormanlık alanda ateş yakarak erittikleri sırada suçüstü yakalanarak adli işlemlerin ardından cezaevine sevk edilmişti.