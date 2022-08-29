Gece alkol satan iş yerine rekor ceza verildi

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 242 farklı adres kontrol edildi. Gece saat 22.00’dan sonra alkol satışı yasağına uymayan bir işletmeye 96 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 22 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 242 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 89 bin 661 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. 2 fuhuş olayında 8 şahsa 12 bin 921 TL idari para cezası uygulandı, 4 şahsa ise “Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etmek” suçundan adli işlem yapıldı. 1 masaj salonu ve 1 ikamette “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” olayı ile ilgili yapılan tahkikatlar sonucunda Merkezefendi Kaymakamlığı’nca 10 gün süreliğine mühürlendi. Bir tekel bayiinin saat: 22:00’ dan sonra alkol satışı yasaklarına uymayarak alkol satışı yaptığı tespit edildi, “4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa Muhalefet” suçundan 96 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.

Geçici konaklama yerleri ve araç kiralama şirketlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 86 apart dairesi ve 4 araç kiralama şirketi kontrol edilmiş, 1 apart yetkilisine 13 bin 391 TL idari para cezası uygulandı.

64 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 64 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 4 adet çalıntı bisiklet, 4 çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı oto teybi ele geçirildi.