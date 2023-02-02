Gebelikte artan hormonlarla stres kusma ve mide bulantısına neden oluyor

Gebelik sürecinde görülen kusma ve mide bulantısı şikayetleri hakkında bilgi veren Dr. Saniye Köseoğlu, “Bulantının nedeni gebelikte artan hormonlardır. Ayrıca bulantıda stresin de önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Gebelikte kusma ve mide bulantısının yaşam kalitesini çok bozabildiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Saniye Köseoğlu, mide bulantısının genellikle gebeliğin 4. haftasında başladığını ve 16. haftasında sonlanabildiğini söyledi. Bu süreçte mutlaka gebelerin bulantı ve kusma şikayetini bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanının değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Köseoğlu, bazı şiddetli durumlarda ilaç ve hatta hastaneye yatarak tedavi almak gerekebileceğine dikkati çekti ve tüm anne adaylarına sağlıklı bir gebelik süreci diledi. Köseoğlu, “Gebelik süreci başlı başına özel olmakla beraber, gebelik öncesinde ve gebelik sırasında yaşanan bazı durumlar sebebiyle daha sıkıntılı bir süreç haline gelebilmektedir. Bu durumlar arasında sıklıkla karşılaştığımız bulantı ve kusma gelir. Annenin yaşam kalitesini ciddi derecede bozabilir. Öncelikle hamilelikte hem fiziksel hem de psikolojik değişimlerin yaşandığı unutulmamalıdır. Mide bulantıları, kadınlar tarafından bazen gebeliğin ilk belirtisi olarak tarif edilmektedir. Genelde kişiden kişiye değişmekle birlikte gebeliğin 4. haftasında başlamakta ve 16. haftalarında sonlanmaktadır. Ancak doğuma kadar devam eden bulantılar da görülebilmektedir. Bulantının nedeni gebelikte artan hormonlardır. Bu hormonların daha fazla olduğu çoğul gebelik, üzüm gebeliği veya tiroid, safra kesesi hastalıkları, idrar yolları enfeksiyonu, böbrek taşı düşürülmesi vs. de etken olabilmektedir. Ayrıca bulantıda stresin de önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

Gebelikte mide bulantısını önlemek için yapılması gerekenleri sıraladı

Uz. Dr. Saniye Köseoğlu, gebelikte kusma ve mide bulantısını önlemek için bazı ipuçları verdi ve şunları söyledi; “Sabah yataktan aniden kalkmamak önce oturur pozisyonda bir süre dinlenmek, sabah yataktan kalkmadan tuzlu kraker, beyaz leblebi, galeta tüketmek, gün içinde az az, sık sık yemek yemek, asitli içeceklerden uzak durmak, bulantıya neden olan koku ve yiyeceklerden uzak durmak, sık sık sıvı tüketmek, gün içinde dinlenmek, olabildiğince stresden uzak durmak, midenin boş kalmaması gerekiyor” dedi.