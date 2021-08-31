Gastritiniz 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurun

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Hekimlerinden Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, birçok kişinin yaşadığı ancak birçok kez farkına bile varmadan atlattığı gastrit hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Gastritin erken teşhis sayesinde kolayca atlatılabilecek bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Mesut Kaldır, gastrite dair tanı, teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde dahiliye branşında göreve başlayan Uzm. Dr. Mesut Kaldır, basit bir mide yanması şikayeti ile başlayıp gerekli tedavi olunmazsa kansere kadar uzanan gastrit ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Kaldır, gastritin diğer ilerlemiş mide hastalıklarının başlangıç evresi kabul edildiğini, sonrasında mide ülserinden kanser tablosuna kadar uzanan rahatsızlıkların başlangıç durumu olarak bilindiğini belirtti. Uzm. Dr. Mesut Kaldır, “Bu nedenle tanı koyulduğu andan itibaren tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Burada en önemli nokta midenin iç duvarını koruyan mukus astarlı bariyerde zayıflama ya da yaralanma meydana gelmesi ve akabinde de midenin sindirim için kullandığı mide öz suyunun midenin kendi astarına zarar vermesi ve kendi dokusunda hasar oluşturmasıdır. Gastrit genel olarak iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi, ani başlangıçlı beliren "Akut Gastrit" ve ikincisi de uzun süreç içerisinde ortaya çıkıp tedaviye direnç gösteren "Kronik Gastrit" tablosudur” dedi.

“Gastrit 10 günden fazla sürüyorsa doktora danışılmalı”

Her bireyin hayatı boyunca birkaç defa gastrite maruz kalabildiğini ancak bunların geçici olduğunu belirten Uzm. Dr. Kaldır, Gastrit belirtileri ve semptomları arasında öncelikle midede kazınma ve yanma hissi veya ağrı bulunur. Bu şikayetler yemek yenilmesi ile çoğunlukla ilişkisizdir ama açlık hali en belirgin şikayetleri oluşturur. Ayrıca mide bulantısı, kusma ve yemeklerden sonra karın bölgesinde dolgunluk hissi de gastrit belirtileri arasındadır. Eğer mide rahatsızlığının yanı sıra, ya da bundan bağımsız olarak kan kusulması görülüyorsa, dışkıda kan varsa veya dışkı siyah renkli görünüyorsa, bu durumların nedenini belirlemek için hemen doktora başvurulması tavsiye edilir. Çünkü gastrit tablosu ileri evreye geçmiş demektir. 10 günden daha uzun bir süre gastrit belirtileri ve semptomları görülüyorsa doktora danışılması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

En basit ve önemli teşhis yöntemi Helicobacter pylori

Gastrit şüphesinde ilk işlemin doktor tarafından fiziki muayene olduğu belirten Uzm. Dr. Kaldır, “Gastrit şüphesi olduğunda, ilk işlem doktor tarafınca yapılan fiziki bir muayenedir. Burada hassas bir karın muayenesi şüpheyi artırır. Akabinde de bazı testler ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bu testler arasında Helicobacter pylori testi en basit ve en önemlisidir. Helicobacter pylori bakterisi, durumun ağırlığına göre kan testi, dışkı testi veya nefes testi ile tespit edilebilir. Nefes testi için bireye radyoaktif karbon içeren küçük bir bardak berrak, tatsız sıvı içirilir. Helicobacter pylori bakterileri bu sıvıyı midede parçalara ayırabilir. Bir süre sonra bireyin bir torbaya üflemesi istenir. Helicobacter pylori enfeksiyonu mevcutsa nefes örneğinde radyoaktif karbon bulunacaktır. Karın ultrasonografisi tanıyı desteklemek ve ayırıcı tanı maksatla uygulanan en önemli ikincil yöntemdir. En son olarak da tanıyı kesinleştirmek amaçlı ve üst sindirim sistemini incelemek için endoskopi yapılabilir. Bir başka yöntem de bugün çok kullanılmasa da anormalliği aramak için üst sindirim sisteminin röntgeninin çekilmesinden faydalanmak ve içeride bulunan herhangi bir ülserli dokuyu daha görünür hale getirmek için sindirim sisteminin içini kaplayan baryum içeren beyaz, metalik bir sıvıyı içirmektir” şeklinde konuştu.

“Tedavide en önemli unsur yapılacak olan yaşam tarzı değişiklikleri ve diyetin düzenlenmesidir”

Tedavi yöntemlerini sıralayan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, “Gastrit tedavisi, sebebine bağlı, şikayet düzeyine bağlı veya sebep olduğu tabloya göre farklı şekillerde olabilir. Örneğin ağrı kesiciler veya alkolün neden olduğu akut gastrit, bu maddelerin kullanımının durdurulmasıyla kısa sürede rahatlayabilir. Bazı gastritlerde sadece diyet bile yeterli gelebilir. Mide asidi üretimini engelleyen ve iyileşmeyi destekleyen ilaçlar da gastrit tedavisinde kullanılabilir. Proton pompası inhibitörleri, asit üreten hücrelerin etkisini kısmi olarak bloke ederek asidi azaltır. Ancak proton pompası inhibitörlerinin, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, kalça, bilek ve omurga kırığı riskini artırabilir. Bu sebeple uzun süreli kullanım önerilmez. Tedavide en önemli unsur beraberinde yapılacak olan yaşam tarzı değişiklikleri ve diyetin düzenlenmesidir. Öncelikle daha küçük ve daha çok sayıda öğünler ile beslenmek gereklidir. Sık sık hazımsızlık hissediliyorsa, mide asidinin etkilerini yavaşlatmak ve mideyi dinlendirmek için her öğünde daha az yemek yenilmesi ve günlük öğün sayısı artırılmalıdır” dedi.