Garip; “Atalarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletini adalet ilkesi ışığında kurmuştur”

Adaletin insanlığın varlığı, geleceği, huzuru için olmazsa olmaz olduğunu belirten Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Denizli Şube Başkanı Av. Yusuf Garip, yeni adlı yılın yargı çalışanları başta olmak üzere, tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Adli Yıl Açılışı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Denizli Şube Başkanı Av. Yusuf Garip, “Yeni adli yılın başta yargı çalışanları olmak üzere, tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Adaletin insanlığın varlığı, geleceği, huzuru için olmazsa olmaz bir gerçek olduğu aşikardır. Şanlı Türk tarihine baktığımızda, hak ve adaletin tesisi amacıyla devletler inşa eden atalarımız, milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletini de adalet ilkesi ışığında kurmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır’ veciz sözü doğrultusunda tüm yargı çalışanlarımız da, her daim aynı inançla çalışmaya devam etmektedir. Hukukun üstünlüğünün var olmasındaki en büyük rol, kuşkusuz bağımsız ve tarafsız yargı sistemidir. Bu şekilde olduğu zaman milletimizin yargıya olan güveni devam edecektir. Yargının üç önemli sacayağından birinin temsilcisi olan avukatlık, ülkemizde yaşayan vatandaşların adalete olan güveninde önemli yer tutmaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, yeni adli yılda da en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Avukatlar olarak bizler, her daim adaletin tesisi için durmaksızın ilerleyeceğiz. Yeni adli yılda ülkemiz ve milletimiz nezdinde adaletin, huzurun ve barışın hüküm sürmesini temenni ediyorum. Güçlü Türkiye’nin emin adımlarla muasır medeniyetler seviyesine ulaşma azmi devam ediyor. Bu doğrultuda 2023 lider ülke Türkiye vizyonu çerçevesinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına sivil bir anayasayla girilmesi vurgusunu bir kez daha yineliyoruz” dedi.