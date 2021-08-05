Gardaş desteği hem sahada hem de komuta merkezinde

DENİZLİ (İHA) – Türkiye’deki yangınlara destek için kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen ekipler, Denizli’deki yangınlarda hem sahada hem de komuta merkezinde görev yaptı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında meydana gelen ve tamamen kontrol altına alınan orman yangınları için kardeş ülke Azerbaycan’dan destek geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik yangın müdahale ekibi, Denizli’nin Buldan ve Tavas ilçelerinde meydaa gelen yangınlarda görev aldı.

Ekibe başkanlık eden Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev ve beraberindeki görevliler ile Azer, gazeteciler, Orman Müdürlüğü Orman Yangınları Harekat Merkezine geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev’i Denizli Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Demirci, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ali İncel ile teknik personel karşıladı. Devam eden yangınlar hakkında bilgiler alan Mirzeyev, daha sonra yangın bölgesine geçiş yaparak ekiplerin çalışmalarını yerinden takip etti.