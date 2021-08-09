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Futbol camiasını buluşturan düğün

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de uzun yıllardır futbol oynayan ve halen Serinhisarspor forması giyen Ziya Noyin’in düğünü, Denizli futbol camiasını bir araya getirdi.

DENİZLİ 09.08.2021, 09:11
Futbol camiasını buluşturan düğün

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de uzun yıllardır futbol oynayan ve halen Serinhisarspor forması giyen Ziya Noyin’in düğünü, Denizli futbol camiasını bir araya getirdi.

Denizli’de uzun yıllardır futbol oynayan ve halen Serinhisarspor forması giyen Ziya Noyin, dünya evine girdi. Denizli futbol camiasının sevilen isimlerinden olan Serinhisarspor’un tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Ziya Noyin, gerçekleşen düğün töreniyle Hatice Oğuz ile hayatını birleştirdi.

Düğün töreninde kulüp yöneticileri, antrenörler ve futbolcular ile yakın dostları, Hatice – Ziya çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
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