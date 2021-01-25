Fuhuş operasyonunda 2 adreste 5 kişiye 4 bin 300 TL idari para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 916 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 18 ile 24 Ocak 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 916 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 2 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 5 kişiye 4 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Dernek lokali olarak kullanılan işyerinin eklentisi olan kısımda 12 kişiye ve kahvehanede bulunan 5 kişi bulunduğu tespit edilerek gerekli adli ve idari işlem uygulandı.

Geçici konaklama yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 9 ayrı adreste toplam 111 apart dairesi kontrol edildiği, denetlemeler neticesinde 2 ayrı apart yetkilisine kurallara uymadığı için toplamda 19 bin 664 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 29 kişiye 25 bin 60 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 223 işyeri denetlendi. Denetimlerde 632 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 9 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 7 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 3 kişiye maske takmamaktan 2 bin 700 TL, 17 kişiye ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 14 bin 620 TL olmak üzere toplamda 25 bin 60 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.