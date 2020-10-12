Fuhuş olayına karışan 8 şahsa 6 bin 320 TL idari para cezası
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLDUĞU EV, İŞ YERİ VE APART DENETİMLERİNDE 477 FARKLI ADRES KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRDİ. KONTROLLERDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DOLAYISIYLA PARA CEZASI İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, FUHUŞ OLAYINA KARIŞAN ŞAHISLAR VE KUMAR OYNAYANLAR HAKKINDA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 477 farklı adres kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerde korona virüs tedbirleri dolayısıyla para cezası işlemi gerçekleştirilirken, fuhuş olayına karışan şahıslar ve kumar oynayanlar hakkında işlem gerçekleştirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 5 ile 11 Ekim 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 477 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde ve yapılan operasyonlarda 3 farklı adreste fuhşa yer temini, aracılık ve zorlama olayına karışan 8 kişiye 6 bin 320 TL idari para cezası uygulanırken, 2 kadının aranmasının olduğu tespit edilerek gerekli adli işlemler gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 farklı umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yapılan kontrollerde 15 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek 18 bin 475 TL idari para cezası uygulandı. Kapalı alanda sigara kullanan 5 şahsa 935 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında 23 işyeri denetlenerek, 35 şahsa maske takmamaktan ve 33 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 52 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.
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