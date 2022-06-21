Fotoğrafçılar Çivril’in güzelliklerini ölümsüzleştirdi

Denizli Fotoğraf Derneği üyeleri, Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen gezide ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirdi.

Denizli’nin Çivril ilçesinde, kültürel etkinlikler hızla sürüyor. Bu çerçevede Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen geziye Denizli Fotoğraf Derneği üyeleri katıldı. Program çerçevesinde üyeler, İlçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı. 25 Kişinin katıldığı gezi restore çalışmalarının tamamlandığı Çivril Tren İstasyonu ve İlçe Merkezde yer alan Eski Hükümet Konağı ile başladı. Ardından M.Ö. 4 binli yıllara dayanan çağlar arası kırk kültür tabakasının tespit edildiği Beyce Sultan Yerleşkesi ve Savran Mahallesi’nde bulunan Serbanşah Camisi ile devam etti. Daha sonra ilçenin güzelliklerini fotoğraflamak için geziye katılan fotoğrafçılar, Nilüferleri ile ünlü Işıklı Gölü’nde kayık turu yaptı. Çivril’in önemli gelir kaynaklarından olan kiraz bahçesinde modelli fotoğraf çektiler.

Denizli Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı aynı zamanda ödüllü fotoğraf sanatçısı Ali Dere eşliğinde hareket eden fotoğraf meraklıları, restore çalışmaları tamamlanan tarihi Bayat Camisini de fotoğrafladı. Son olarak da Işıklı Gölü’nde gün batımını fotoğraflayan dernek üyeleri, gezide hem ilçenin güzelliklerini kadraja aldı hem de Çivril’i daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programı fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi topladı. Çivril’in tarihi ve doğal güzelliklerini görmekten duydukları memnuniyeti dile fotoğrafçılar, kendilerini ağırlayan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’a teşekkür etti.