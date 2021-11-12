banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!

Flört şiddeti çiftlere büyük zarar veriyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, çiftlerin ilişki başında birbirlerine uyguladıkları flört şiddetine dikkat çekerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle günümüzde partnerlerin, sosyal medya hesabına bakma, telefonla görsel ve işitsel arama yapmasının da teknolojik şiddet olduğunu belirten Zeybek, konuyla ilgili çözüm ve başa çıkma tüyoları verdi.

DENİZLİ 12.11.2021, 14:28
Flört şiddeti çiftlere büyük zarar veriyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, çiftlerin ilişki başında birbirlerine uyguladıkları flört şiddetine dikkat çekerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle günümüzde partnerlerin, sosyal medya hesabına bakma, telefonla görsel ve işitsel arama yapmasının da teknolojik şiddet olduğunu belirten Zeybek, konuyla ilgili çözüm ve başa çıkma tüyoları verdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, birçok kişini farkında olmadığı flört şiddeti ve teknolojik şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Flört şiddetinin ergenlerde ve genç erişkinlerde daha sıklıkla görüldüğünü belirten Zeybek, “Flört şiddeti; ilişkinin başında partnerin bir ötekine fiziksel, sözel, duygusal veya cinsel şiddet uygulaması veya sosyal olarak kısıtlamasıdır. Hem kadın hem erkek, iki bireyden biri flört şiddetini yapabilir. Fakat araştırmalar kadınların erkeklere oranla flört şiddetinin daha fazla yaşandığını göstermektedir. Özellikle bu durum ergenlerde, genç erişkinlerde oldukça fazladır. Bazen bireyler, hem flört şiddeti uyguladıklarının hem de flört şiddetine maruz kaldıklarının farkındalığına sahip olmayabilir. Bu noktada özellikle ebeveynler, ergen çocuklarını flört konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir” dedi.

“Sevgi adı altında teknolojik şiddet uygulanıyor”

Teknolojik şiddet vakalarına da günümüzde oldukça sıklıkla rastlandığını belirten Zeybek, “Partnerini kontrol edici tutum, sürekli aramak, sosyal medya hesabına bakma, teknoloji şiddetine maruz kalındığının göstergesidir. Veya görüşecekleri kişileri kısıtlama, hareket etme gibi boyutlarını içerir. Bu şiddet türü birtakım gerekçelere dayandırılarak yapılır. Çoğunlukla sevgi adı altında bu şiddet uygulanır. ‘Ben seni seviyorum çünkü bunlarla görüşmeni istemiyorum’, ‘Bu kıyafetleri giymeyeceksin, kıskanıyorum’ gibi Bu durumda ciddi anlamda psikolojik sorunlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Flört şiddeti ve teknolojik şiddetle ilgili başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi veren Klinik Psikolog Zeybek, “Flört şiddetine maruz kalan bireyler, bazen partnerini kaybetmek istemedikleri için katlanmayı seçebiliyorlar. Bazıları ise bu tutumların bir şiddet türü olduğunu farkında olmayabiliyor. Çocukluğunda ebeveynlerinden yeterli sevgi ve değeri görmemiş bireylerin, yetişkinlik yaşantısında sevme ve sevilme ihtiyacını çok yoğun yaşadıkları görülüyor. Bu durumda kişi; birlikte olduğu insanı kaybetmeme noktasında, onun tüm ihtiyaçlarını karşılama yolunu seçebiliyor. Flört şiddetiyle başa çıkmak için öncelikle farkındalığa sahip olmak önemli. İlişkilerde sevgi, saygı, değer verme, aşk, kaliteli iletişim, kaliteli zaman geçirme, sadakat önemlidir. Bu eşit olmadığında bir taraf her zaman kendisini değersiz hisseder. Dolayısıyla ilişkideki sınırları belirlemek önemlidir. Eğer partneriniz şiddeti kendi iç dünyasında normalleştirmeye çalışıyorsa onu değiştirmek için uğraşmayın. Bireylerin değişimi öncelikli olarak farkındalık kazanması ve kendinin değişimi istemesiyle başlar. Sanıldığından çok daha fazla görülen flört şiddeti ağır depresyon, travma sonrası stres bozukluğuna neden olabilir. Bu noktada flört şiddetine maruz kaldığınızı düşünüyorsanız uzman desteği almak önemlidir” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6