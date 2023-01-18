Floor Curlingde şampiyonlar ödüllendirildi

Denizli Gençlikspor İl Müdürlüğü ve Floor Curling Denizli İl Temsilciliği koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Floor Curling yarışmalarında şampiyonlar belli oldu.

Denizli Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 22 takım 97 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği yarışmalarda Tavas’dan katılan takımların başarısı dikkat çekti. Müsabakalar sonunda derece giren takımların kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi.

Etkinliği değerlendiren Floor Curling İl Temsilcisi Ersan Yılmaz, okul sporları çerçevesinde yıldızlar kategorisinde Floor Curling müsabakaları yaptıklarını belirterek; “Bu müsabakalara toplam 22 okulumuz katıldı. Güzel bir etkinlik oldu. Floor Curling son yıllarda revaçta olan bir spor dalı. Denizli’de tanıtılması için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız bu sporu çocuklara sevdirerek yaygınlaştırmak. Burada dereceye giren takımlar Mart ayında Balıkesir’de düzenlenecek grup müsabakalarına katılacaklar. Takımların başarılı olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Dereceye giren takım ve sporcuların, 07-12 Mart 2023 tarihleri arasında Balıkesir ilindeki Floor Curling grup müsabakalarında Denizli’yi temsil edecekleri öğrenildi.