Fırtınanın zarar verdiği güneş enerjisini söküp aşağıya attı

Denizli’nin Buldan ilçesinde fırtınanın zarar verdiği güneş enerjisi, kontrollü bir şekilde sökülüp 6 katlı binanın çatısından aşağıya atıldı.

Denizli genelinde geçtiğimiz Cuma günü akşamından bu yana aralıklarla etkili olan şiddetli fırtına, hayatını olumsuz yönde etkiledi. Çatıları uçurup dalları kıran fırtına nedeniyle araçlarda da maddi hasarlar oluştu.

Fırtınanın şiddetli hissedildiği Buldan’a bağlı Yeni Mahalle Toplu Konutlar Sitesi’nde, çatılarda bulunan güneş enerjilerinde hasar oluştu. Kullanılamaz hale gelen ve bazı bölümlerinin kopması nedeniyle tehlike oluşturan güneş enerjisi, sahibi tarafından kontrollü biçimde sökülerek 5 katlı binanın çatısından aşağı atıldı. İşlem sırasında her hangi bir olumsuzluğu yaşanmaması için bina ve çevredekiler, sürekli olarak sesle uyarıldı.