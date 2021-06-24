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Fırtınanın ardından çifte gökkuşağı Denizli semalarını süsledi

Denizli’de yaşanan kum fırtınası kentte maddi hasar oluştururken, ardından gelen çifte gökkuşağı gökyüzünü güzellikle buluşturdu.

DENİZLİ 24.06.2021, 01:07
Fırtınanın ardından çifte gökkuşağı Denizli semalarını süsledi

Denizli’de yaşanan kum fırtınası kentte maddi hasar oluştururken, ardından gelen çifte gökkuşağı gökyüzünü güzellikle buluşturdu.

Denizli’de akşam saatlerinde aniden gelen kum fırtınası, büyük tabelaların, ağaçların, çatıların ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Polis, itfaiye ve zabıta ekipleri meydana gelen olaylara gece geç saatlere kadar müdahalede bulundu. Bir anda etkisini gösteren fırtınanın ardından gökyüzünü rengarenk kaplayan çifte gökkuşağı güzelliğiyle hayran bıraktı. Vatandaşlar fırtına paniğini unutmasıyla gökkuşağını fotoğrafladı.

Hayatında ilk kez çifte gökkuşağı gören Ravza Evren, havadaki toz bulutlarının dağıldıktan sonra oluşan gökkuşağına hayran kaldığını söyledi. Fırtınanın birkaç dakika sonrası gökyüzünde beliren ikinci gökkuşağını görünce şaşkınlığı bir kat daha artan Evren, ilk kez tanık olduğu bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdi.
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