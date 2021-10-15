Filenin prensesleri Başkan Zolan’ı ziyaret etti

Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi’nde Denizli’yi temsil edecek Denizli Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sezonun ilk karşılaşması öncesi Başkan Zolan’ı ziyaret etti. Denizli’nin çocuklarının başarısından övgüyle söz eden Başkan Zolan, "Benim için en güzel şey şehrimizin çocuklarının, siz gençlerin bu takımda yer alıyor olmasıdır" dedi.

2021-2022 Voleybol Sezonu’nda Kadınlar 2. Lig 6. Grup’ta mücadele edecek Denizli Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Marmaris Belediyespor ile oynayacakları sezonun ilk maçı öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Antrenör Osman Kartop ve sporcular eşlik etti. Takımdaki sporcuların tamamının Denizlili olduğunu ve Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetiştiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı antrenörü Osman Kartop, "Sizlerin verdiği destekle iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Sizin yanımızda olmanız çocukları da ayrıca şevke getiriyor. Bizler de onur duyuyoruz" diye konuştu.

Takım Kaptanı Beyza Başer ise kendilerini ağırlayan Başkan Zolan’a teşekkür ederek, "Sizi ve Denizli’mizi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Maçlarda sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"Bizim çocuklar"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Osman Zolan, takımın tamamının Denizlili gençlerden oluşmasının kendilerini mutlu edip gururlandırdığını söyledi. Başkan Zolan, "Bu sene Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı olarak liglerde olmayı sizler hak ettiniz. Kendi gayretlerinizle, Büyükşehir Belediyespor’un destekleriyle hak ettiniz. Kızlarımız buraya alın teriyle, emekleriyle geldiler. Biz de bu ligde olsun istedik. Benim için en güzel şey şehrimizin çocukları siz gençlerin bu takımda yer alıyor olmasıdır" dedi.

"Bize düşen ne varsa sizlerin yanınızdayız "

Başkan Zolan, "Her türlü sonuç olabilir, çok üzülmek de çok sevinmek de doğru değil. Bu bir maraton. Esas olan almış olduğunuz eğitimle, taktikle hocamızın söylediklerini sahada birebir yansıtmaktır. Gayretli ve motivasyonlu bir şekilde mücadele etmektir. Hepiniz çok gençsiniz, gelecek sizlerin. Biliyorum ki sizler daha başarılı olacaksınız. Ben sizlere başarılar diliyorum. Bize düşen ne varsa sizlerin yanınızdayız. Sizler bu şehrin gençlerisiniz. Biz sizlerin emeğinize, gayretinize destek olmakla yükümlüyüz. Her zaman yanınızdayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Allah yolunuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.