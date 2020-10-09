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Filede perde açılıyor

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 2. LİGİ BU HAFTA BAŞLIYOR. DENİZLİ’Yİ BAYANLARDA MERKEZEFENDİ BELEDİYESPOR VE PAMUKKALE BELEDİYESPOR, ERKEKLERDE İSE CAVİDİLSPOR TAKIMLARI TEMSİL EDECEK.

DENİZLİ 09.10.2020, 17:30
Filede perde açılıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi bu hafta başlıyor. Denizli’yi bayanlarda Merkezefendi Belediyespor ve Pamukkale Belediyespor, erkeklerde ise Cavidilspor takımları temsil edecek.

Denizli’nin voleybolda ki temsilcileri 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 11 Ekim Pazar günü parkeye çıkacak. 2. Lig Bayanlarda aynı grupta yer alan iki takımdan Merkezefendi Belediyespor ilk maçında Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda Akhisargücü takımını ağırlarken, Pamukkale Belediyespor ise Hasan Güngör Spor Salonunda Arkasspor’u konuk edecek.

maçlar seyircisiz

2. Lig erkeklerde ise Babadağ Spor Salonunda oynanacak müsabakada Denizli temsilcisi Cavidilspor, İnegöl Belediye ile kozlarını paylaşacak. Üç maçta aynı gün aynı saatte saat 15.00’te başlayacak. Pandemi nedeniyle alınan kararlar gereği müsabakalara seyirci alınmayacak.

Voleybolda sezonun ilk maçına çıkacak Denizli temsilcisi üç takıma Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, yeni sezonda başarılar diledi. Takımların Denizli’yi en şekilde temsil edeceğine inandığını belirten İbanoğlu, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

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