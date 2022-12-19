Filede kazananları kupasına kavuştu

DENİZLİ(İHA) – Gençlik ve Spor Denizli İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Denizli Voleybol Küçükler Liginde şampiyon Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü oldu.

Gençlik ve Spor Denizli İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Voleybol Federasyonu faaliyet programında yer alan Voleybol Küçükler kategorisi maçları Hasan Güngör Spor Salonunda oynandı. Denizli Voleybol Küçükler Liginde maçlar tamamlandı. Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ve Damlaspor karşı karşıya geldi. Dolu tribünlere oynanan maçlarda final maçı sonrasında dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Dereceye girenler takımlar, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Damla Spor, Anadolu Pars Spor Kulübü ve Honaz Adil Akan Voleybol Spor Kulübü oldu.