Fidanlar toprakla buluştu

Her yıl ülke çapında Kasım ayının 11’inci gününde düzenlenen ağaçlandırma projesinde, fidanlar Karşıyaka Mahallesi Sarıçalı mevkiinde 22-09-2022 tarihinde çıkan yangına zarar gören 1 hektarlık alana dikildi. Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Şevik ile birlikte ilçe protokolü ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı fidan dikme etkinliğinde 500 fıstıkçamı, 100 zeytin 100 ceviz, 100 incir, 20 akasya 20 ıhlamur fidanları dikildi.

Etkinlikte fidan dikim tekniğini uygulamalı olarak bilgilendirme yapan Buldan Orman İşletme Müdürü Mustafa Altun, fidanların dikimiyle birlikte bakımlarının da yapılacağını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.